Шешко предпочитает "Юнайтед", а не "Ньюкасл"

Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко предпочитает перейти в "Манчестер Юнайтед", нежели в "Ньюкасл".

Ранее этим летом переговоры о приобретении Шешко вел "Арсенал", но в итоге "канониры" решили укрепить свое нападение с помощью Виктора Дьекереша из "Спортинга".



Тем не менее, Шешко все еще может приехать в Премьер-Лигу, где у него есть два варианта: "Юнайтед" и "Ньюкасл". При этом цена за Беньямна снизилась до примерно 60 миллионов фунтов, сообщает The Athletic.



"Юнайтед" ищет забивного нападающего все лето, тогда как "Ньюкасл" переключился на Шешко после того, как проиграл борьбу "Ливерпулю" за Уго Экитике из "Айнтрахта".



И хотя "Ньюкасл" будет выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, а "Юнайтед" не попал в еврокубки вовсе, вариант с "красными дьяволами" видится 22-летнему словенцу привлекательнее, подчеркивает Evening Standard.