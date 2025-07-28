Салиба надеется вскоре заключить новый контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба рассказал, когда собирается подписать новый контракт со своим клубом.

"Арсенал" очень активно поработал над усилением своего состава этим летом, но еще один приоритет "канониров" — это согласование нового контракта с Салиба.



Салиба уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, и Вильяма регулярно связывают с переходом в "Реал".



Однако 24-летний француз, заслуживший репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, никуда уходить из "Арсенала" не планирует.



"Когда я подпишу новый контракт? Надеюсь, скоро. Бог велик".



"В этом году мы постараемся выиграть все", — цитирует Салиба Daily Mirror.