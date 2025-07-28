Аморим отметил лидерские качества Фернандеша

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отметил лидерские качества своего капитана Бруну Фернандеша.

В ранние часы воскресенья Фернандеш своим дублем принес "Юнайтед" победу 2:1 в предсезонном матче против "Вест Хэма".



Фернандеш очень помогал "Юнайтед" результативными действиями и в прошлом сезоне, однако Аморим очень ценит 30-летнего португальца и как лидера.



"Это было так ясно еще в прошлом сезоне, вы могли убедиться в этом по его голам и результативным передачам. Но он дает не только это. Думаю, теперь есть больше игроков, которым, как я чувствую, он должен помочь, ведя коллектив за собой, и это хорошая вещь".



"Он является нашим лидером, и он действительно важен — не только на поле, но и за его пределами. Он подает пример".



"Он действительно упорно трудится, он всегда в строю, и иногда он играет через боль. Иногда проблема в том, что он поддается разочарованию и слегка теряет фокус на своей работе".



"Иногда он так сильно хочет помочь своим партнерам по команде, что это не лучшая вещь. Они должны делать свою работу, а Бруну, например, должен дождаться мяча", — сообщил Аморим MUTV.