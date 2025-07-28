"РБ Лейпциг" требует от "Челси" 60 млн. фунтов за Симонса

Немецкий "РБ Лейпциг" требует от "Челси" около 60 миллионов фунтов за атакующего полузащитника Хави Симонса.

Последние дни "Челси" вел интенсивные переговоры с коллегами из "РБ Лейпциг", но пока находится на некотором отдалении от достижении компромисса.



Как сообщает Sky Sport Germany, "РБ Лейпциг" отказывается отпускать 22-летнего игрока сборной Голландии менее чем за 60 млн. фунтов, включая бонусы.



В то же время в Лейпциге знают о желании Симонса уйти и о том, что переговоры "Челси" с самим Хави складываются очень конструктивно.