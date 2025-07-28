"РБ Лейпциг" требует от "Челси" 60 млн. фунтов за Симонса

Хави Симонс Немецкий "РБ Лейпциг" требует от "Челси" около 60 миллионов фунтов за атакующего полузащитника Хави Симонса.

Последние дни "Челси" вел интенсивные переговоры с коллегами из "РБ Лейпциг", но пока находится на некотором отдалении от достижении компромисса.

Как сообщает Sky Sport Germany, "РБ Лейпциг" отказывается отпускать 22-летнего игрока сборной Голландии менее чем за 60 млн. фунтов, включая бонусы.

В то же время в Лейпциге знают о желании Симонса уйти и о том, что переговоры "Челси" с самим Хави складываются очень конструктивно.




Метки РБ Лейпциг, Симонс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2025 08:00

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  1. vandybek 28.07.2025 08:47 # vandybek
    60 лямов за него это же норм ,пенсы за своих инвалидов по 80-100 лямов отдают

    (ответить)

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