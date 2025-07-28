Хато не стал играть за "Аякс", чтобы не сорвался его переход в "Челси"

Защитник голландского "Аякса" попросил не привлекать его к участию в предсезонном матче, чтобы не поставить под угрозу свой переход в "Челси".

В данный момент "Челси" продолжает переговоры с "Аяксом" о компенсации за Хато. Одни оценивают Йоррела в 35 миллионов фунтов, другие хотят около 52 млн. фунтов.



Сам Хато уже дал предварительное согласие на переход в "Челси". Как сообщает Sky Sports, Йоррел даже попросил не использовать его в проигранном "Аяксом" матче против "Комо" в воскресенье вечером (3:0), чтобы не рисковать получением травмы.



Хато был основным игроком "Аякса" на протяжении двух последних сезонов, а также в свои 19 лет уже дебютировал за взрослую сборную Голландии.