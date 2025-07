Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" сделает предложение по Александеру Исаку на этой неделе. "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Джанлуиджи Доннаруммой. Грэм Ле Со пожаловался, что его ошибочно называли геем. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ньюкасл" ожидает, что на стартовавшей неделе "Ливерпуль" сделает свое предложение о покупке нападающего Александера Исака. (Daily Mail)



"Арсенал" достиг принципиальной договоренности с "Кристал Пэлас" о покупке вингера Эберечи Эзе. (Sebastien Vidal)



Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус вызывает интерес у "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Барселоны", "Милана" и "Интера". (Caught Offside)



Жезуса также хочет "Фламенго". (RTI Esporte)



"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. (L'Equipe)



"Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани, который является целью номер один для "Ювентуса". (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" поспорят за нападающего "Аль-Хиляля" Александара Митровича. (Caught Offside)



"Челси" продолжает переговоры с "Аяксом" о покупке защитника Йоррела Хато, который хочет перейти только к "синим". (Fabrizio Romano)



"Вулверхэмптон" проявил интерес к бывшему защитнику "Вест Хэма" Владимиру Цоуфалу. (Ben Jacobs)



Вингер Джереми Сармьенто готов покинуть "Брайтон" этим летом. (The Athletic)



"Лидс" улучшил до 28 миллионов фунтов свое предложение о покупке вингера "Фейеноорда" Игоря Пайшао. (L'Equipe)



Смирившись с уходом своего первого номера Джеймса Траффорда, "Бернли" присмотрел ему на замену голкипера "Вулверхэмптона" Сэма Джонстона. (The Sun)



"Вест Хэм" может предложить 13 млн. фунтов за атакующего полузащитника "Вердера" Романо Шмида, который также интересен "Астон Вилле" и "Фулхэму". (The Guardian)



Другое



Женская сборная Англии выиграла Евро-2025, в финале победив Испанию в серии послематчевых пенальти. (BBC)



Нападающий Виктор Дьекереш отказался от ужина в отеле в Лондоне, чтобы избежать проблем с пищеварением перед медобследованием в "Арсенале". (AFC Fazeel)



Бывший игрок "Челси" Грэм Ле Со заявил, что на протяжении своей карьеры подвергался гомофобным оскорблениям со стороны людей, которые ошибочно считали его геем. (The Sun)



Мужчина, который украл сумочку и наручные часы у жены голкипера "Юнайтед" Андре Онана, был оправдан судом, который не увидел явных доказательств вины. (The Sun)



Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд вновь сошелся со своей любовью детства. (The Sun)



Во время отдыха в Риме девушка нападающего "Сити" Эрлинга Холанда показалась с сумочкой за 330,000 фунтов. (The Sun)