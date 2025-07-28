Вилла" вступила в борьбу за Калверт-Левина

"Астон Вилла" вступила в борьбу за бывшего нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

Калверт-Левин стал свободным агентом после того, как его контракт с "Эвертоном" истек в конце июня. Доминик покинул мерсисайдский клуб после девяти сезонов выступлений.



Несмотря на свою склонность к травмам, 28-летний англичанин выглядит лакомой целью для клубов из Премьер-Лиги и за ее пределами.



Как сообщает The Sun, интерес к Калверт-Левину проявляют "Ньюкасл" и "Милан", а теперь к их компании присоединилась "Астон Вилла".



"Вилла" до сих пор не восполнила потерю Джона Дурана, проданного в январе, вдобавок по окончании сезона Бирмингем покинули Маркус Рэшфорд и Марко Асенсио.



Приглашение Калверт-Левина стало бы страховкой для "Виллы" на случай ухода Олли Уоткинса, за которым следят "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".