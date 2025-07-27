Де Лигт: "Мы в долгу перед фанатами "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс Де Лигт заявил, что его команда находится в долгу перед своими фанатами.

Прошлый сезон выдался одним из худших для "Юнайтед" за последние десятилетия. "Красные дьяволы" финишировали на 15-м месте в Премьер-Лиге и проиграли финал Лиги Европы.



Де Лигт понимает, что его команда обязана играть лучше. Маттейс надеется, что в новом сезоне у болельщиков "Юнайтед" будет больше поводов для радости.



"Конечно, мы в долгу перед ними (фанатами). Но, думаю, в первую очередь мы в долгу перед самими собой. Все мы не были довольны нашей игрой в прошлом сезоне, так что это первоочередная вещь, которой нам нужно заняться".



"Мы также обязаны себе играть гораздо лучше. Разумеется, затем фанаты важнее всего, поэтому, надеюсь, мы доставим им гораздо больше удовольствия в этом сезоне", — цитирует Де Лигта Daily Mirror.