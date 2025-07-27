"Ливерпуль" сохраняет интерес к Исаку

"Ливерпуль" сохраняет интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.

Ранее в июле пресса сообщала, что "Ливерпуль" готов выложить 120 миллионов фунтов за Исака. Казалось, что с покупкой Уго Экитике из "Айнтрахта" за 79 млн. фунтов "красные" завершат свой интерес к Александеру.



Однако в воскресенье "Ливерпуль" согласился отпустить Луиса Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов. Если к этому добавится выгодная продажа Дарвина Нуньеса, у чемпионов Премьер-Лиги будут ресурсы на приглашение Исака.



При этом, как отмечает журналист Бен Джейкобс, "Ливерпуль" не собирается делать свое предложение "вслепую". "Красные" предпримут попытку, только если "Ньюкасл" выразит готовность обсудить продажу своего бомбардира.



Добавим, сам Исак уже сказал "Ньюкаслу", что хочет рассмотреть предложения с другими клубами. Помимо "Ливерпуля", на Александера также претендует "Аль-Хиляль", готовый платить 25-летнему шведу 600,000 фунтов в неделю.