Артета заявил, что "Арсенал" не уходит с трансферного рынка

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не уходит с трансферного рынка после покупки нападающего Виктора Дьекереша.

Накануне "Арсенал" завершил приобретение Дьекереша у "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов, прежде также подписав Нони Мадуэке, Кристиана Нергорда и Кепу Аррисабалагу.

По слухам, теперь "Арсенал" сосредоточится на вингере "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе, оцениваемом в 68 млн. фунтов, и Артета не стал это опровергать.

"Давайте посмотрим, трансферное окно все еще открыто, и нам также потребуется сбалансировать свой состав. Думаю, мы будем открыты к тому, что может произойти", — цитирует Артету Sky Sports.




Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2025 21:00

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