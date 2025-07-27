Артета заявил, что "Арсенал" не уходит с трансферного рынка
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не уходит с трансферного рынка после покупки нападающего Виктора Дьекереша.
Накануне "Арсенал" завершил приобретение Дьекереша у "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов, прежде также подписав Нони Мадуэке, Кристиана Нергорда и Кепу Аррисабалагу.
По слухам, теперь "Арсенал" сосредоточится на вингере "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе, оцениваемом в 68 млн. фунтов, и Артета не стал это опровергать.
"Давайте посмотрим, трансферное окно все еще открыто, и нам также потребуется сбалансировать свой состав. Думаю, мы будем открыты к тому, что может произойти", — цитирует Артету Sky Sports.
27.07.2025 21:00
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