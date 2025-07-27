Хау признал, что "Ньюкасл" нуждается в приобретениях

Эдди Хау Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что его команда нуждается в приобретениях.

В новом сезоне "Ньюкасл" будет представлять Англию в Лиге Чемпионов, но пока "сороки" укрепили свой состав лишь вингером Энтони Элангой.

Хау понимает, что этого недостаточно, но надеется, что в августе "Ньюкасл" наверстает упущенное.

"Конечно, нам нужны приобретения, у нас нет заблуждений на этот счет. Мы знаем, что нам нужно пригласить игроков, мы давно это знаем".

"Мы проделали всю подготовительную работу. Трансферное окно складывается непросто, и давайте посмотрим, что нам удастся предпринять", — цитирует Хау Sky Sports.




Метки Ньюкасл, Хау

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2025 19:00

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