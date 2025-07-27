Хау признал, что "Ньюкасл" нуждается в приобретениях

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что его команда нуждается в приобретениях.

В новом сезоне "Ньюкасл" будет представлять Англию в Лиге Чемпионов, но пока "сороки" укрепили свой состав лишь вингером Энтони Элангой.



Хау понимает, что этого недостаточно, но надеется, что в августе "Ньюкасл" наверстает упущенное.



"Конечно, нам нужны приобретения, у нас нет заблуждений на этот счет. Мы знаем, что нам нужно пригласить игроков, мы давно это знаем".



"Мы проделали всю подготовительную работу. Трансферное окно складывается непросто, и давайте посмотрим, что нам удастся предпринять", — цитирует Хау Sky Sports.