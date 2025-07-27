Мойес подтвердил, что "Эвертон" сделал предложение по Азну

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес подтвердил, что его клуб сделал предложение о покупке левого защитника немецкой "Баварии" Адама Азну.

Этим летом "Эвертон" лишь выкупил полузащитника Карлоса Алькараса после аренды, а также приобрел запасного голкипера Марка Траверса и нападающего Тьерно Барри.



Мойес надеется совершить еще шесть приобретений до закрытия летнего трансферного окна, и одним из них может стать 19-летний Азну.



"Мы сделали предложение. Будет ли оно принято, будет ли заключена сделка, я не знаю. Он молодой игрок. У него хорошее будущее и хороший потенциал".



"Мы подписали троих, но нам все еще не хватает пяти или шести игроков. Мы должны постараться это сделать".



"У меня такого никогда не было. В прошлом я подписал много игроков, но мне никогда не приходилось подписывать так много в одно окно", — цитирует Мойеса BBC.