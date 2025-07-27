Маринакис раскритиковал "Тоттенхэм" за попытку переманить Гиббс-Уайта

Владелец "Ноттингем Форест Евангелос Маринакис раскритиковал "Тоттенхэм" за попытку переманить полузащитника Моргана Гиббс-Уайта.

Накануне вечером "Форест" объявил, что Гиббс-Уайт заключил рекордный в истории клуба контракт, связав свое будущее с "лесниками" до 2028 года.



Этим Гиббс-Уайт положил конец спекуляциям насчет возможного перехода в "Тоттенхэм", который пытался активировать пункт в предыдущем контракте Моргана о выкупе за 60 миллионов фунтов.



Наличие этого пункта и размер отступных были конфиденциальными деталями, поэтому поведение "Тоттенхэма" так разозлило Маринакиса.



"Пока я нахожусь у руля, такого рода действия должны осуществляться надлежащим образом".



"Я бы никогда не позволил никому из другой команды забрать у нас игрока или сделать что-нибудь, с чем мы не согласны. Особенно когда речь о парнях, которые относятся к нашей семье".



"Поэтому Моргану не потребовалось много времени, чтобы согласиться (на новый контракт). Это был очень короткий разговор, полный страсти и любви к клубу".



"Поэтому, когда у вас есть страсть, есть любовь к чему-либо, достаточно секунд, чтобы договориться. Все наши болельщики должны знать, что этот парень любит клуб", — цитирует Маринакиса talkSPORT.