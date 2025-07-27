Нападающий "Брентфорда" Йоан Висса все еще надеется перейти в "Ньюкасл".

Напомним, "Брентфорд" отклонил предложение "Ньюкасла" в 25 миллионов фунтов о покупке Висса. Несмотря на готовность "сорок" увеличить сумму, "пчелы" сказали конкурентам по Премьер-Лиге, что Йоан не продается.



Висса находится в ярости и чувствует, что "Брентфорд" нарушил джентльменскую договоренность, согласно которой Йоану должно быть позволено беспрепятственно уйти из клуба.



Висса даже отказался тренироваться с командой Кита Эндрюса и пригрозил, что больше никогда не сыграет за "Брентфорд".



28-летний игрок сборной ДР Конго отчаянно хочет перейти в "Ньюкасл" и чувствует, что это может быть последний шанс в его карьере сыграть в Лиге Чемпионов.



Поэтому, как сообщает Sky Sports, Висса надеется, что "Ньюкасл" проявит настойчивость и все же договорится с "Брентфордом".



Добавим, от контракта Висса остается только один год, но "Брентфорд" сохраняет опцию продления на 12 месяцев.