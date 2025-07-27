"Аль-Наср" согласовал покупку Жоау Фелиша

Жоау Фелиш Саудовский "Аль-Наср" согласовал приобретение нападающего "Челси" Жоау Фелиша.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Фелиш уже получил разрешение, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию на медобследование.

"Челси" гарантированно получит за Фелиша 30 миллионов евро (26 млн. фунтов), но за счет бонусов компенсация может вырасти до 50 млн. евро (44 млн. фунтов).

В борьбе за Фелиша "Аль-Наср" опередил "Бенфику", бывший клуб 25-летнего португальца, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Милане".

Добавим, "Челси" только год назад приобрел Фелиша у "Атлетико" за 45 млн. фунтов. Прежде Жоау также провел на "Стэмфорд Бридж" послезона в аренде.




Метки Аль-Наср, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2025 15:00

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