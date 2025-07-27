"Аль-Наср" согласовал покупку Жоау Фелиша

Саудовский "Аль-Наср" согласовал приобретение нападающего "Челси" Жоау Фелиша.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Фелиш уже получил разрешение, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию на медобследование.



"Челси" гарантированно получит за Фелиша 30 миллионов евро (26 млн. фунтов), но за счет бонусов компенсация может вырасти до 50 млн. евро (44 млн. фунтов).



В борьбе за Фелиша "Аль-Наср" опередил "Бенфику", бывший клуб 25-летнего португальца, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Милане".



Добавим, "Челси" только год назад приобрел Фелиша у "Атлетико" за 45 млн. фунтов. Прежде Жоау также провел на "Стэмфорд Бридж" послезона в аренде.