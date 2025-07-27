"Бавария" близка к покупке Луиса Диаса
Немецкая "Бавария" приблизилась к приобретению нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.
Напомним, "Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" в 58.5 млн. фунтов о покупке Диаса, однако сам Луис дал ясно понять своему клубу, что хочет отправиться в Мюнхен.
Как сообщает Sky Sports, "Бавария" продолжила переговоры и улучшила свое предложение по 28-летнему колумбийцу до 69 млн. фунтов. Это уже гораздо ближе к ожиданиям "Ливерпуля".
В данный момент два клуба обсуждают заключительные детали сделки, поэтому переход Диаса может состояться со дня на день.
Добавим, в январе 2022 "Ливерпуль" приобрел Диаса у "Порту" за 37.5 млн. фунтов плюс бонусы. Сейчас от контракта Луиса остается еще два года.
27.07.2025 14:00
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80 млн евро почти, збс за него.
Куанса 40 млн евро.
Келлехер 15.
Трент 10 млн евро.
Следующий Нуньез на выход, где - то 50 млн евро.
Эллиот, Мортон лямов 40-50 в евро.
Цимикас.
И того где - то 260-270 млн евро, ток с продаж зацепят.
Збс.
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