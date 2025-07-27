"Бавария" близка к покупке Луиса Диаса

Немецкая "Бавария" приблизилась к приобретению нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Напомним, "Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" в 58.5 млн. фунтов о покупке Диаса, однако сам Луис дал ясно понять своему клубу, что хочет отправиться в Мюнхен.



Как сообщает Sky Sports, "Бавария" продолжила переговоры и улучшила свое предложение по 28-летнему колумбийцу до 69 млн. фунтов. Это уже гораздо ближе к ожиданиям "Ливерпуля".



В данный момент два клуба обсуждают заключительные детали сделки, поэтому переход Диаса может состояться со дня на день.



Добавим, в январе 2022 "Ливерпуль" приобрел Диаса у "Порту" за 37.5 млн. фунтов плюс бонусы. Сейчас от контракта Луиса остается еще два года.