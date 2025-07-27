"Бавария" близка к покупке Луиса Диаса

Луис Диас Немецкая "Бавария" приблизилась к приобретению нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Напомним, "Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" в 58.5 млн. фунтов о покупке Диаса, однако сам Луис дал ясно понять своему клубу, что хочет отправиться в Мюнхен.

Как сообщает Sky Sports, "Бавария" продолжила переговоры и улучшила свое предложение по 28-летнему колумбийцу до 69 млн. фунтов. Это уже гораздо ближе к ожиданиям "Ливерпуля".

В данный момент два клуба обсуждают заключительные детали сделки, поэтому переход Диаса может состояться со дня на день.

Добавим, в январе 2022 "Ливерпуль" приобрел Диаса у "Порту" за 37.5 млн. фунтов плюс бонусы. Сейчас от контракта Луиса остается еще два года.




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 434

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 27.07.2025 14:13 # felix-the-cat
    80 млн евро почти, збс за него.

    Куанса 40 млн евро.

    Келлехер 15.

    Трент 10 млн евро.

    Следующий Нуньез на выход, где - то 50 млн евро.

    Эллиот, Мортон лямов 40-50 в евро.

    Цимикас.

    И того где - то 260-270 млн евро, ток с продаж зацепят.

    Збс.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: