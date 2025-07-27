Вест Хэм" готов продать Лукаса Пакету

"Вест Хэм" готов продать своего плеймейкера Лукаса Пакету этим летом.

На днях стало известно, что независимая комиссия собирается оправдать Пакету по делу об умышленных желтых карточках.



Соответствующее расследование стоило Пакете перехода в "Манчестер Сити" стоимостью 80 миллионов фунтов два года назад.



Завершение этой саги развяжет руки "Вест Хэму", чтобы, наконец, продать Пакету, и Daily Mail утверждает, что "молотобойцы" готовы отпустить 27-летнего бразильца всего за 30 млн. фунтов.



Одним из претендентов на Пакету является его бывший клуб "Фламенго", который недавно подписал полузащитника Жоржиньо из "Арсенала".