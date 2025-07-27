Аморим поведал, когда Мбемо дебютирует за "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поведал, когда вингер Бриан Мбемо сыграет свои первые минуты за клуб.

"Юнайтед" оформил переход Мбемо из "Брентфорда" за 71 миллион фунтов аккурат перед отъездом в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Мбемо пропустил победу 2:1 над "Вест Хэмом" минувшей ночью и в четверг против "Борнмута" тоже не сыграет. Дебюта Бриана придется подождать до матча против "Эвертона" в следующее воскресенье.



"Он не сыграет в следующем матче. Мы надеемся задействовать Бриана в заключительном матче. Сейчас он тренируется, поэтому посмотрим", — приводит слова Аморима Daily Mail.