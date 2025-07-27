У "Ньюкасла" есть четыре варианта на замену Шешко

"Ньюкасл" составил шорт-лист из четырех нападающих на замену своему бомбардиру Александеру Исаку.

Напомним, Исак не только отказался ехать с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, но и сказал своему клубу о желании уйти этим летом.



И хотя "Ливерпуль" едва приобрел Уго Экитике, "красные" в теории смогут позволить себе и Исака, если выгодно продадут Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса. Также к Александеру существует интерес из Саудовской Аравии.



"Ньюкасл" продолжает настаивать, что Исак не продается, однако за кулисами клуб с "Сент-Джеймс Парк" готовится на случай ухода 25-летнего шведа.



По информации Daily Mail, "Ньюкасл" определил четырех кандидатов на замену Исаку. В этот список вошли Николас Джексон из "Челси", Олли Уоткинс из "Астон Виллы", Йоан Висса из "Брентфорда" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".



Ранее в июле "Ньюкасл" уже сделал одно предложение о покупке Висса, но сумма в 25 миллионов фунтов не устроила "Брентфорд". Йоан расстроен поведением своего клуба и сказал "пчелам", что больше никогда за них не сыграет.



Из борьбы за Шешко недавно вышел "Арсенал", предпочтя Беньямину Виктора Дьекереша, однако для приобретения 22-летнего словенца "Ньюкаслу" пришлось бы раскошелиться на 70 млн. фунтов.