Вингер "Арсенала" Рис Нелсон близок к возвращению в "Фулхэм".

Как раз в "Фулхэме" Нелсон и провел сезон 2024/25 на правах аренды. Рис сыграл в 13 матчах "дачников" подряд, прежде чем получил серьезную травму задней поверхности бедра в декабре.



По информации The Athletic, сейчас "Фулхэм" значительно продвинулся в переговорах с "Арсеналом" о возвращении Нелсона. Это будет либо постоянный трансфер, либо аренда с опцией или обязательством по выкупу. Вариант с опцией нравится "канонирам" меньше всего.



Подписанный в июле 2023 контракт 25-летнего англичанина с "Арсеналом" рассчитан до 2027 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.