Слот доволен приобретениями "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что доволен своими приобретениями этим летом.

Сделав паузу на трансферном рынке прошлым летом, этим летом "Ливерпуль" основательно укрепил свой состав, подписав таких игроков, как Флориан Вирц, Уго Экитике, Милош Керкез и Джереми Фримпонг.



При этом "Ливерпуль" сохраняет интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку и открыт к приглашению центрального защитника.



Слот очень доволен не только приобретениями, но и тем, что "Ливерпуль" практически сохранил свой состав относительно чемпионского сезона.



"Думаю, я уже говорил, что действительно доволен составом, который у нас был. Также мы это показали, не пригласив новых игроков в прошлом сезоне".



"Теперь мы выиграли лигу, но вы можете видеть, что все команды вокруг нас стремятся усилить свои составы — и не только в Премьер-Лиге, но и в Европе, где мы тоже хотим чего-нибудь достичь".



"Поэтому, если вы сделаете то же самое, что и в прошлом году, этого, наверное, будет недостаточно, чтобы снова достичь успеха. Поэтому нам нужно стать лучше. Мы сохранили своих игроков и постарались добавить новой энергии, новых "орудий", как вы это называете. Думаю, новички уже проявили себя в тренировках и сыгранных матчах".



"Давайте теперь дождемся, когда и Уго (Экитике) сделает это. Пока что я очень доволен тем, что мы сделали, но также я очень доволен тем, что мы сохранили игроков, чьи контракты были продлены в прошлом сезоне", — цитирует Слота Sky Sports.