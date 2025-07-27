Жоау Фелиш близок к переходу в "Аль-Наср"

Жоау Фелиш Нападающий "Челси" Жоау Фелиш близок к переходу в саудовский "Аль-Наср".

В предыдущие дни и недели пресса сообщала, что "Бенфика" договаривается о возвращении Фелиша, который не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески.

Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что "Аль-Насру" удалось увести Фелиша из под носа у "Бенфики". Саудиты находятся на пороге заключения сделки с "Челси" стоимостью свыше 40 миллионов фунтов.

Добавим, год назад "Челси" потратил 45 млн. фунтов на приглашение Фелиша из "Атлетико". 25-летний португалец отличился лишь раз в 12 матчах за "синих", а на вторую половину прошлого сезона был отправлен в аренду в "Милан".




Метки Аль-Наср, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 500

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sellman 27.07.2025 08:30 # sellman
    Наёмник сраный, а какие песни пел про Бенфику. Характера 0, любую конкуренцию проепывает, слабак

    (ответить)

  2. akado 27.07.2025 08:08 # akado
    Ага, в родную Бенфику он вернётся, как же, надо бабки лутать.

    (ответить)

  3. high-malvern 27.07.2025 07:41 # high-malvern
    Португальская старлетка. Шлюха. Проститут.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: