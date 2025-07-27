Жоау Фелиш близок к переходу в "Аль-Наср"
Нападающий "Челси" Жоау Фелиш близок к переходу в саудовский "Аль-Наср".
В предыдущие дни и недели пресса сообщала, что "Бенфика" договаривается о возвращении Фелиша, который не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески.
Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что "Аль-Насру" удалось увести Фелиша из под носа у "Бенфики". Саудиты находятся на пороге заключения сделки с "Челси" стоимостью свыше 40 миллионов фунтов.
Добавим, год назад "Челси" потратил 45 млн. фунтов на приглашение Фелиша из "Атлетико". 25-летний португалец отличился лишь раз в 12 матчах за "синих", а на вторую половину прошлого сезона был отправлен в аренду в "Милан".
27.07.2025 07:00
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Наёмник сраный, а какие песни пел про Бенфику. Характера 0, любую конкуренцию проепывает, слабак
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Ага, в родную Бенфику он вернётся, как же, надо бабки лутать.
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Португальская старлетка. Шлюха. Проститут.
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