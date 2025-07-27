Жоау Фелиш близок к переходу в "Аль-Наср"

Нападающий "Челси" Жоау Фелиш близок к переходу в саудовский "Аль-Наср".

В предыдущие дни и недели пресса сообщала, что "Бенфика" договаривается о возвращении Фелиша, который не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески.



Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что "Аль-Насру" удалось увести Фелиша из под носа у "Бенфики". Саудиты находятся на пороге заключения сделки с "Челси" стоимостью свыше 40 миллионов фунтов.



Добавим, год назад "Челси" потратил 45 млн. фунтов на приглашение Фелиша из "Атлетико". 25-летний португалец отличился лишь раз в 12 матчах за "синих", а на вторую половину прошлого сезона был отправлен в аренду в "Милан".