Гиббс-Уайт связал свое будущее с "Форест" до 2028 года

Атакующий полузащитник Морган Гиббс-Уайт передумал уходить из "Ноттингем Форест" и заключил новый контракт со своим клубом.

Ранее в июле "Тоттенхэм" активировал пункт в контракте Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов и уже ждал Моргана на медобследование, однако "Форест" счел действия "шпор" нарушением условий конфиденциальности.



"Форест" отказался от любого диалога с "Тоттенхэмом", подал жалобу в Премьер-Лигу и обратился за консультацией к юристам.



В конце концов "Форест" удалось красиво решить эту ситуацию, потому что Гиббс-Уайт заключил новый трехлетний контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с "Сити Граунд".



"Морган — особенный игрок, не только в плане таланта, но также в плане характера и духа. Он несет в себе все, что мы хотим видеть в этом клубе. Он является победителем, он талантлив, амбициозен, бесстрашен и горд".



"К нему существовал значительный интерес со стороны различных клубов, но мы были настроены строить наше будущее с Морганом в его сердце. Я обещаю нашим фанатам, что мы не только будем конкурентоспособны, но будем становиться сильнее и сильнее с каждым сезоном. Сегодня мы совершили очередной большой шаг на этом пути", — сообщил владелец "Форест" Евангелос Маринакис.



Добавим, Гиббс-Уайт выступает за "Форест" с 2022 года, забив 18 голов и отдав 28 результативных передач в 118 матчах. В прошлом сезоне 24-летний англичанин помог "лесникам" занять седьмое место в Премьер-Лиге и попасть в еврокубки.