Дьекерешу не терпится начать забивать за "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш заявил, что ему не терпится начать забивать голы за свой новый клуб.

В субботу "Арсенал" подтвердил приобретение Дьекереша у "Спортинга" за 73 миллиона евро (63.8 млн. фунтов), включая бонусы.



За два сезона в Лиссабоне Дьекереш забил 97 голов, и теперь 27-летнему шведу не терпится испытать ощущение, когда он отличится за "Арсенал".



"Я всегда хочу забивать. Быть частью этого клуба и забивать в этой футболке, с этой эмблемой, перед всеми этими болельщиками... Не могу дождаться. Это будет удивительное ощущение".



"Я начинал здесь (в Англии), и по ощущениям это было давно. Думаю, я значительно прибавил с тех пор. Теперь я хочу испытать себя по-настоящему, проявляя себя вместе с командой".



"Играть в вашей стране — это огромная честь, и будет удивительно забивать здесь голы. Когда я играл за "Спортинг", то забил несколько голов в Лиге Чемпионов (в Англии), поэтому я чувствую, что смогу воспроизвести этот уровень игры. Думаю, переход в клуб такого уровня, как "Арсенал", поможет мне играть еще лучше, учитывая наличие всех этих удивительных игроков в команде. Я по-настоящему взволнован тем, что будет дальше", — цитирует Дьекереша официальный веб-сайт "Арсенала".