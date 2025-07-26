"Лидс" укрепил последний рубеж Лукасом Перри
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" приобрел голкипера французского "Лиона" Лукаса Перри за 15.6 млн. фунтов.
Перри подписал с "Лидсом" контракт на четыре года и стал уже седьмым приобретением команды Даниэля Фарке этим летом.
В прошлом сезоне Перри сыграл 45 матчей во всех соревнованиях на клубном уровне. В рамках Лиги 1 Лукас оформил 13 "клин-шитов", что позволило "Лиону" квалифицироваться в Лигу Европы.
Ожидается, что 27-летний бразилец станет первым номером "Лидса", сместив в этой роли Илана Мелье, чья игра в прошлом сезоне регулярно навлекала критику, несмотря на завоевание титула Чемпионшипа.
26.07.2025 23:00
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Взял бы у него в ротик
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