"Лидс" укрепил последний рубеж Лукасом Перри

Лукас Перри Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" приобрел голкипера французского "Лиона" Лукаса Перри за 15.6 млн. фунтов.

Перри подписал с "Лидсом" контракт на четыре года и стал уже седьмым приобретением команды Даниэля Фарке этим летом.

В прошлом сезоне Перри сыграл 45 матчей во всех соревнованиях на клубном уровне. В рамках Лиги 1 Лукас оформил 13 "клин-шитов", что позволило "Лиону" квалифицироваться в Лигу Европы.

Ожидается, что 27-летний бразилец станет первым номером "Лидса", сместив в этой роли Илана Мелье, чья игра в прошлом сезоне регулярно навлекала критику, несмотря на завоевание титула Чемпионшипа.




Метки Лидс, Лион, Перри, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2025 23:00

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