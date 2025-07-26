"Арсенал" подтвердил покупку Дьекереша

Виктор Дьекереш "Арсенал" завершил приобретение нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша за 73 миллиона евро (63.8 млн. фунтов).

В пятницу прилетев в Лондон, Дьекереш прошел медобследование и заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт.

Виктор получил футболку с 14-м номером и теперь вылетает в Азию, где команда Микеля Артеты проводит предсезонное турне.

Указанная компенсация состоит из гарантированной суммы в 63 млн. евро (55.1 млн. фунтов) и 10 млн. евро (8.7 млн. фунтов) в виде бонусов.

27-летний швед переходит в "Арсенал" после двух сезонов в "Спортинге", где он забил 97 голов в 102 матчах, заслужив репутацию одного из лучших бомбардиров в Европе.

Дьекереш почувствовал вкус к голами и на международном уровне. Виктор отличился 12 раз в своих 17 последних матчах за сборную Швеции.

Стоит отметить, что это уже второй заход Дьекереша в английский футбол. Прежде Виктор представлял "Брайтон", "Суонси" и "Ковентри", откуда он и отправился в Лиссабон летом 2021.

"Мы абсолютно рады приветствовать Виктора Дьекереша в клубе. Он демонстрировал выдающуюся стабильность в своей игре и доступности, а его голевые показатели говорят сами за себя".

"Виктор обладает столь многими качествами. Он быстр и мощен при игре впереди, и у него невероятная результативность на клубном и международном уровне. Он обеспечит эффективность впереди, превращая большую долю моментов в голы. Он умно движется в чужой штрафной и постоянно излучает угрозу".

"Мы в восторге от того, что Виктор даст нашей команде, и нам не терпится начать совместную работу. Мы приветствуем Виктора и его семью в "Арсенале", — сообщил Артета.

Виктор Дьекереш




Метки Арсенал, Дьекереш, Спортинг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1455

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Последние комментарии:




  1. gameboy 26.07.2025 23:15 # gameboy
    Лучшее ТО за последнюю хуеву тучу лет

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  2. wengerrrro 26.07.2025 23:09 # wengerrrro
    до ливерпуля нам конечно по приобретениям пока не добраться(даже с учетом жоты), но так-то годно пока все

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  3. b84 26.07.2025 23:00 # b84
    у меня почему то каждый кто надевает арсенальскую форму превращается в середняка-неудачника

    почему то такая ассоциация сложилась xD

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  4. hachidlo 26.07.2025 22:55 # hachidlo
    Нишанбаева, писькорский, Рустам и другие фантастические твари и где они обитают.

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  5. hachidlo 26.07.2025 22:45 # hachidlo
    Хороший форвард, десятку оформит.

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  6. meshuggah 26.07.2025 22:34 # meshuggah
    Как же всем пох на гг и это гамноо за оверпрайс никому не нужное, ещё и вели его аж до августа ахахах

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  7. chelsea-poebebay 26.07.2025 22:31 # chelsea-poebebay
    Членси уже открыли пасти что бы им положили туда свои толстые болты кананиры )

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  8. narcot 26.07.2025 22:31 # narcot
    долларуму дырявую всюду сватают, псг каких-то дыркачей берет, а тер штегеном никто не интересуется. он сднил?

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  9. alash 26.07.2025 22:30 # alash
    А вот и феррари подъехал. Интересно будет в этом году в АПЛ.

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  10. gyokeres 26.07.2025 22:14 # gyokeres
    S O S A T!

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  11. mufc1994 26.07.2025 22:12 # mufc1994
    Эхехех, цивилизованный народ из це европы

    https://t.me/slavaded1337/80577

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  12. thegodfather 26.07.2025 22:06 # thegodfather
    26.07.2025 17:38 #
    halamadrid94

    Просто думаю, что пулю на фронте лучше поймать, чем каждый день струю на ебало

    Источник: https://fapl.ru/posts/116201/?c=1

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  13. tigerpool 26.07.2025 22:05 # tigerpool
    Бля неужели подписали этого плаксу, порядком уже збл он своим нытьем.

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  14. thegodfather 26.07.2025 22:03 # thegodfather
    Вуахахаха ето еще че за пирожо4ек за 76 лимонов
    Чета оруууу

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  15. hachidio 26.07.2025 22:01 # hachidio
    Хохол - это животное.Пользователь получил предупреждение

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