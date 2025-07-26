"Арсенал" подтвердил покупку Дьекереша
"Арсенал" завершил приобретение нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша за 73 миллиона евро (63.8 млн. фунтов).
В пятницу прилетев в Лондон, Дьекереш прошел медобследование и заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт.
Виктор получил футболку с 14-м номером и теперь вылетает в Азию, где команда Микеля Артеты проводит предсезонное турне.
Указанная компенсация состоит из гарантированной суммы в 63 млн. евро (55.1 млн. фунтов) и 10 млн. евро (8.7 млн. фунтов) в виде бонусов.
27-летний швед переходит в "Арсенал" после двух сезонов в "Спортинге", где он забил 97 голов в 102 матчах, заслужив репутацию одного из лучших бомбардиров в Европе.
Дьекереш почувствовал вкус к голами и на международном уровне. Виктор отличился 12 раз в своих 17 последних матчах за сборную Швеции.
Стоит отметить, что это уже второй заход Дьекереша в английский футбол. Прежде Виктор представлял "Брайтон", "Суонси" и "Ковентри", откуда он и отправился в Лиссабон летом 2021.
"Мы абсолютно рады приветствовать Виктора Дьекереша в клубе. Он демонстрировал выдающуюся стабильность в своей игре и доступности, а его голевые показатели говорят сами за себя".
"Виктор обладает столь многими качествами. Он быстр и мощен при игре впереди, и у него невероятная результативность на клубном и международном уровне. Он обеспечит эффективность впереди, превращая большую долю моментов в голы. Он умно движется в чужой штрафной и постоянно излучает угрозу".
"Мы в восторге от того, что Виктор даст нашей команде, и нам не терпится начать совместную работу. Мы приветствуем Виктора и его семью в "Арсенале", — сообщил Артета.
26.07.2025 22:00
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Последние комментарии:
Лучшее ТО за последнюю хуеву тучу лет
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до ливерпуля нам конечно по приобретениям пока не добраться(даже с учетом жоты), но так-то годно пока все
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у меня почему то каждый кто надевает арсенальскую форму превращается в середняка-неудачника
почему то такая ассоциация сложилась xD
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Нишанбаева, писькорский, Рустам и другие фантастические твари и где они обитают.
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Хороший форвард, десятку оформит.
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Как же всем пох на гг и это гамноо за оверпрайс никому не нужное, ещё и вели его аж до августа ахахах
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Членси уже открыли пасти что бы им положили туда свои толстые болты кананиры )
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долларуму дырявую всюду сватают, псг каких-то дыркачей берет, а тер штегеном никто не интересуется. он сднил?
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А вот и феррари подъехал. Интересно будет в этом году в АПЛ.
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S O S A T!
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Эхехех, цивилизованный народ из це европы
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26.07.2025 17:38 #
halamadrid94
Просто думаю, что пулю на фронте лучше поймать, чем каждый день струю на ебало
Источник: https://fapl.ru/posts/116201/?c=1
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Бля неужели подписали этого плаксу, порядком уже збл он своим нытьем.
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Вуахахаха ето еще че за пирожо4ек за 76 лимонов
Чета оруууу
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Хохол - это животное.
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