"Арсенал" подтвердил покупку Дьекереша

"Арсенал" завершил приобретение нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша за 73 миллиона евро (63.8 млн. фунтов).

В пятницу прилетев в Лондон, Дьекереш прошел медобследование и заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт.



Виктор получил футболку с 14-м номером и теперь вылетает в Азию, где команда Микеля Артеты проводит предсезонное турне.



Указанная компенсация состоит из гарантированной суммы в 63 млн. евро (55.1 млн. фунтов) и 10 млн. евро (8.7 млн. фунтов) в виде бонусов.



27-летний швед переходит в "Арсенал" после двух сезонов в "Спортинге", где он забил 97 голов в 102 матчах, заслужив репутацию одного из лучших бомбардиров в Европе.



Дьекереш почувствовал вкус к голами и на международном уровне. Виктор отличился 12 раз в своих 17 последних матчах за сборную Швеции.



Стоит отметить, что это уже второй заход Дьекереша в английский футбол. Прежде Виктор представлял "Брайтон", "Суонси" и "Ковентри", откуда он и отправился в Лиссабон летом 2021.



"Мы абсолютно рады приветствовать Виктора Дьекереша в клубе. Он демонстрировал выдающуюся стабильность в своей игре и доступности, а его голевые показатели говорят сами за себя".



"Виктор обладает столь многими качествами. Он быстр и мощен при игре впереди, и у него невероятная результативность на клубном и международном уровне. Он обеспечит эффективность впереди, превращая большую долю моментов в голы. Он умно движется в чужой штрафной и постоянно излучает угрозу".



"Мы в восторге от того, что Виктор даст нашей команде, и нам не терпится начать совместную работу. Мы приветствуем Виктора и его семью в "Арсенале", — сообщил Артета.



