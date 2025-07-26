Джо Гомес прервал предсезонное турне "Ливерпуля" из-за травмы

Джо Гомес Защитник Джо Гомес прервал предсезонное турне "Ливерпуля" и досрочно вернулся домой с травмой.

Как сообщает The Independent, у Гомеса возникли проблемы с ахиллом, поэтому Джо досрочно покинул Гонконг, где в субботу "Ливерпуль" проиграл "Милану" со счетом 2:4.

А поскольку ранее этим летом "Ливерпуль" продал Джарелла Куансу в "Байер", в распоряжении главного тренера Арне Слота остались лишь Виргил Ван Дейк и Ибраима Конате из числа центральных защитников.

В упомянутом матче против "Милана" Слот был вынужден проявить изобретательность, составив пару в центре обороны из опорника Райана Гравенберха и левого защитника Костаса Цимикаса.

Добавим, Гомес известен своей склонностью к травмам. В прошлом сезоне Джо пропустил три месяца с травмой задней поверхности бедра.




Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 26.07.2025 21:29 # tigerpool
    Джо ебарь Линды Пиццути Гомез походу будет в клубе до конца своей карьеры, а там уже устроится на работу в структуру клуба. Какого хера этот инвалид до сих пор делает в клубе иначе объяснить невозможно, да еще и с такой зарплатой.

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