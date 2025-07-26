Джо Гомес прервал предсезонное турне "Ливерпуля" из-за травмы

Защитник Джо Гомес прервал предсезонное турне "Ливерпуля" и досрочно вернулся домой с травмой.

Как сообщает The Independent, у Гомеса возникли проблемы с ахиллом, поэтому Джо досрочно покинул Гонконг, где в субботу "Ливерпуль" проиграл "Милану" со счетом 2:4.



А поскольку ранее этим летом "Ливерпуль" продал Джарелла Куансу в "Байер", в распоряжении главного тренера Арне Слота остались лишь Виргил Ван Дейк и Ибраима Конате из числа центральных защитников.



В упомянутом матче против "Милана" Слот был вынужден проявить изобретательность, составив пару в центре обороны из опорника Райана Гравенберха и левого защитника Костаса Цимикаса.



Добавим, Гомес известен своей склонностью к травмам. В прошлом сезоне Джо пропустил три месяца с травмой задней поверхности бедра.