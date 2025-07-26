Нападающий Йоан Висса отказался тренироваться с "Брентфордом" на фоне интереса "Ньюкасла".

Ранее отклонив предложение "Ньюкасла" в 25 миллионов фунтов по Висса, сегодня "Брентфорд" сообщил "сорокам", что Йоан не продается.



"Брентфорд" готов рассмотреть возможность продажи Висса, только если за конголезца, которому в сентябре исполняется 29, будет предложено свыше 50 млн. фунтов.



Висса считает, что этим "Брентфорд" нарушил достигнутую прошлым летом джентльменскую договоренность, позволяющую Йоану уйти на повышение за 26 млн. фунтов.



В результате Висса отказался тренироваться с "Брентфордом", а "Ньюкасл", как сообщает Sky Sports, завершил свой интерес к Йоану и переключился на альтернативные цели.