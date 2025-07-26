Слот объяснил, почему Диас и Нуньес не сыграли с "Миланом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил отсутствие нападающих Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса в заявке на предсезонный матч против итальянского "Милана".

Диаса и Нуньеса не оказалось даже среди запасных в проигранном "Ливерпулем" матче против "Милана" в Гонконге в субботу (2:4).



Многие восприняли это как сигнал о том, что Диас и Нуньес близки к уходу из "Ливерпуля", однако Слот лишь дал понять, что Луис "не мог сыграть", а Дарвин получил травму.



"9-й номер — одна из позиций, где нам не хватало игроков. У нас есть один, Уго (Экитике), но он пока не готов играть. Дарвин травмирован. Лучо (Луис Диас) тоже не мог сыграть".



"В последнее время насчет Лучо ходит много слухов, и я не могу в это углубляться. Он действительно хорошо тренировался с нами, но мы решили, что пока не будем привлекать его к игре".



"С большинством своих игроков я разговариваю на регулярной основе. Как я уже сказал, Лучо действительно хорошо тренировался, и мы решили, что в данный момент он не будет играть матчи. Больше мне нечего добавить", — цитирует Слота Sky Sports.