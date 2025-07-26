Райс: "Мадуэке шокирует многих людей"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс выразил уверенность, что новичок его команды Нони Мадуэке шокирует людей своим мастерством.

Болельщики "Арсенала" неоднозначно отреагировали на приобретение 23-летнего Мадуэке у "Челси" за 52 миллиона фунтов.



Однако Райс, зная Мадуэке по сборной Англии, уверен, что "Арсенал" совершил качественное приобретение.



"Мне не понравилась реакция. Я знаю, насколько он целеустремлен. Я разговаривал с ним, и в этом сезоне вы увидите, что он из себя представляет. Он хочет доказать и показать всем, на что он действительно способен".



"Он голоден, он хочет играть за "Арсенал", и именно такого рода игроками мы хотим обладать. Это так позитивно".



"Он шокирует многих людей, и мне не терпится дождаться его перехода".



"Игроки и персонал обсуждали это между собой. Мы знаем, какого игрока мы получаем, и мы с нетерпением ожидаем его приезда. Это будет интересно", — цитирует Райса BBC.