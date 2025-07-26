"Эвертон" близок к покупке Малика Фофана

Малик Фофана "Эвертон" продвигается в переговорах о приобретении вингера французского "Лиона" Малика Фофана.

Ранее этим летом Фофана сватали в "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал", а также утверждалось, что "Лион" оценивает Малика в 60 миллионов фунтов.

Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Эвертон" выиграет борьбу за 20-летнего бельгийца.

"Эвертон" уже выдвинул официальное предложение о покупке Фофана, продвигаясь в переговорах как с "Лионом", так и с самим Маликом.

В прошлом сезоне Лиги 1 Фофана забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах.




Метки Лион, Фофана, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2025 17:00

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