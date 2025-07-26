"Ливерпуль" установит скульптуру в честь Жоты и его брата

Диогу Жота "Ливерпуль" объявил о своих планах установить скульптуру в честь нападающего Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Напомним, Жота и его брат погибли в результате автомобильной аварии в Испании 3 июля. В память о Диогу "Ливерпуль" навсегда упразднил 20-й номер.

А сегодня было объявлено, что близ "Энфилда" установят скульптуру в честь погибших братьев.

Эта скульптура будет изготовлена из цветов, шарфов, открыток и баннеров, которые болельщики несли к стадиону "Ливерпулю" после трагических новостей. Сейчас все эти вещи были убраны и отправлены на переработку.

Также на игровые футболки "Ливерпуля" в сезоне 2025/25 будет нанесена надпись "Forever 20".




Метки Жота, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2025 16:00

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