Диас и Нуньес не попали в заявку "Ливерпуля" на матч с "Миланом"

Нападающие Луис Диас и Дарвин Нуньес не попали в заявку "Ливерпуля" на предсезонный матч против итальянского "Милана".

Несмотря на спекуляции насчет своего будущего, Диас и Нуньес отправились с "Ливерпулем" в предсезонное турне по Азии.



Однако к матчу против "Милана" в Гонконге в субботу "красные" решили обоих не привлекать. Луиса и Дарвина не оказалось даже среди запасных, отмечает Sky Sports.



Согласно слухам, накануне "Бавария" улучшила свое предложение о покупке Диаса, тогда как Нуньеса, чей переход в "Наполи" сорвался, называют целью для "Аль-Хиляля".



От продажи обоих игроков напрямую зависит, удастся ли "Ливерпулю" побороться за Александера Исака, который отчаянно хочет покинуть "Ньюкасл".