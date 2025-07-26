Диас и Нуньес не попали в заявку "Ливерпуля" на матч с "Миланом"

Дарвин Нуньес и Луис Диас Нападающие Луис Диас и Дарвин Нуньес не попали в заявку "Ливерпуля" на предсезонный матч против итальянского "Милана".

Несмотря на спекуляции насчет своего будущего, Диас и Нуньес отправились с "Ливерпулем" в предсезонное турне по Азии.

Однако к матчу против "Милана" в Гонконге в субботу "красные" решили обоих не привлекать. Луиса и Дарвина не оказалось даже среди запасных, отмечает Sky Sports.

Согласно слухам, накануне "Бавария" улучшила свое предложение о покупке Диаса, тогда как Нуньеса, чей переход в "Наполи" сорвался, называют целью для "Аль-Хиляля".

От продажи обоих игроков напрямую зависит, удастся ли "Ливерпулю" побороться за Александера Исака, который отчаянно хочет покинуть "Ньюкасл".




Метки Диас, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2025 15:00

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