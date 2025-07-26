Пардью предсказывает "Юнайтед" борьбу за выживание

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Алан Пардью считает, что "Манчестер Юнайтед" грозит вылет из Премьер-Лиги в новом сезоне.

Минувший сезон "Юнайтед" завершил только на 15-й позиции в Премьер-Лиге, хотя в борьбу за выживание по-настоящему не был вовлечен.



Однако Пардью не уверен, что в новом сезоне "Юнайтед" прибавит. Алан указывает на то, что слабейшая линия "красных дьяволов" до сих пор не получила усиления.



"Кому больше всего грозит вылет? Всем командам в нижней десятке, включая "Манчестер Юнайтед". За этим клубом стоит понаблюдать".



"Они купили игрока топ-уровня у "Вулверхэмптона" (Матеуса Кунью). Он обладает отличной техникой, но это не было главной проблемой".



"Их проблема была в том, что они продолжали пропускать голы, и в данный момент они особо это не изменили", — сообщил Пардью talkSPORT.