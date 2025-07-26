Хау надеется, что Исак останется в "Ньюкасле"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау надеется, что его клуб сможет сохранить нападающего Александера Исака.
Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии и сказал клубу о своем желании уйти.
Однако Хау не готов отпустить Исака. Сейчас боссы "Ньюкасла" уговаривают 25-летнего шведа одуматься.
"Сейчас он в Ньюкасле и лечит свою травму. Надеюсь, вскоре он вернется к игре в черно-белой футболке, как мы этого хотим".
"Конечно, за кулисами происходят вещи. Суть разговоров между Алексом и клубом останется приватной".
"Он очень популярен в раздевалке, и мы были бы счастливы, если он продолжит свое приключение с "Ньюкаслом". Переговоров о новом контракте нет, это будет чуть позже".
"Я определенно надеюсь, что он останется. В футболе невозможно знать будущее", — цитирует Хау Sky Sports.
26.07.2025 13:00
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