"Борнмут" хочет пригласить еще трех новичков

"Борнмут" хочет пригласить двух центральных защитников и нападающего до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом линия обороны "Борнмута" значительно ослабла, потому что Дин Хейсен ушел в "Реал", а Милош Керкез отправился в "Ливерпуль". Вдобавок ПСЖ продолжает переговоры насчет Ильи Забарного.



В данный момент Забарный проходит предсезонную подготовку с "Борнмутом", но "вишенки" уже согласовали с ПСЖ гарантированную компенсацию в 52 миллиона фунтов и сейчас обсуждают бонусы.



И если потерю Керкеза "Борнмут" уже восполнил с помощью Адриена Трюффера, то поиски двух новых центральных защитников продолжаются.



"Борнмут" уже сделал предложение в 26 млн. фунтов о покупке Бафоде Диаките, но в ответ последовал отказ. Также среди целей "вишенок" значится Джош Ачимпонг из "Челси".



Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола ожидает сохранить всех своих остальных звезд, включая Антуана Семеньо и Джастина Клюйверта, но при этом хотел бы пригласить нападающего на правах аренды в помощь Эванилсону, потому что Энес Унал будет лечиться до ноября.