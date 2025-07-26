Аморим доволен выбором нападающих в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что доволен своим выбором игроков в нападении.

Приглашение забивного нападающего считалось приоритетной задачей для "Юнайтед" на это лето, но пока "красные дьяволы" так и не обзавелись чистыми форвардом.



Зато "Юнайтед" приобрел Бриана Мбемо и Матеуса Кунью, чего Амориму вполне достаточно, поэтому в данный момент "дьяволы" сосредоточены на продажах, а не на приобретениях.



"Они (Мбемо и Кунья) могут сыграть в качестве нападающего. Также у нас есть Джош (Зиркзее) и Расмус (Хейлунд), и наш фокус на улучшении их взаимопонимания. Я не знаю, кто из них будет играть. Это выяснится в процессе работы. Есть игроки, которые будут сражаться с ними за место в составе".



"Я очень доволен. Они (Мбемо и Кунья) ведут себя скромно, и они сами выбрали нас. У них были другие варианты, варианты в Лиге Чемпионов, они читали всякое о нашем клубе, но они все равно выбрали нас. Это имеет ключевое значение для нас", — цитирует Аморима Sky Sports.