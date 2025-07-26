Фердинанд призвал МЮ не покупать Шешко

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "красных дьяволов" не покупать нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

"Юнайтед" все еще находится в поисках забивного форварда, и Шешко назывался одним из рассматриваемых "дьяволами" вариантов.



Однако Фердинанд находит трансфер Шешко чересчур рискованным и советует "Юнайтед" пригласить более опытного нападающего, нежели 22-летний словенец.



"Я особо не сомневаюсь в нем (Шешко) как игроке. Я просто говорю, что "Манчестер Юнайтед" нужен опыт на острие атак".



"У них есть Хейлунд, у них есть Зиркзее, у них есть Чидо. Молодые и неопытные игроки. Им нужен кто-нибудь, на кого они будут ориентироваться и кто скажет им: "Вот так играют 9-го номера. Так это делается".



"Когда вы покупаете того, кто не обладает таким уж опытом, как мне хотелось бы, это очередной риск. Стоит ли рисковать с приглашением неопытных игроков на таком уровне?" — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.