"Арсенал" сосредоточится на Эзе после покупки Дьекереша

Завершив приобретение нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша, "Арсенал" сосредоточит свое внимание на вингере "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

В пятницу Дьекереш прилетел в Лондон, чтобы пройти медобследование и связать свое будущее с "Арсеналом", которому он обойдется в 73.5 млн. евро (64.3 млн. фунтов), включая бонусы.



По информации The Telegraph, после Дьекереша "Арсенал" перейдет к своей следующей большой цели в лице Эзе, для которого "канониры" являются приоритетным направлением, несмотря на интерес других клубов.



Контракт Эзе с "Пэлас" предусматривает отступные в 68 млн. фунтов, однако спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта надеется сбить цену за 27-летнего игрока сборной Англии до 60 млн. фунтов.



Также существует вероятность, что "Арсенал" включит в сделку по Эзе своего вингера Риса Нелсона, который прошлый сезон провел в "Фулхэме" на правах аренды.