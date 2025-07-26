Пакета будет оправдан по делу об умышленных желтых карточках
FA собирается снять обвинения с плеймейкера "Вест Хэма" Лукаса Пакеты насчет умышленного получения желтых карточек в матчах Премьер-Лиги.
Напомним, FA начала свое расследование в отношении Пакеты еще два года назад, и это стоило Лукасу перехода в "Манчестер Сити" стоимостью 80 миллионов фунтов.
В мае 2024 Ассоциация предъявила официальные обвинения Пакете, который, как предполагали футбольные чиновники, умышленно получил четыре "горчичника" с 2022 по 2023 год с целью обогащения своего окружения в букмекерских конторах.
Слушания по делу Пакеты начались в марте и завершились в июне, и в ближайшие дни независимая комиссия должна огласить свой вердикт.
Пакета всегда отрицал свою вину, и The Times утверждает, что Лукасу удалось очистить свое имя, потому что независимая комиссия не сочла его вину доказанной.
Таким образом, Пакета будет оправдан и сможет сосредоточиться на футболе. В противном случае Лукасу грозила бы пожизненная дисквалификация.
26.07.2025 07:00
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