Пакета будет оправдан по делу об умышленных желтых карточках

FA собирается снять обвинения с плеймейкера "Вест Хэма" Лукаса Пакеты насчет умышленного получения желтых карточек в матчах Премьер-Лиги.

Напомним, FA начала свое расследование в отношении Пакеты еще два года назад, и это стоило Лукасу перехода в "Манчестер Сити" стоимостью 80 миллионов фунтов.



В мае 2024 Ассоциация предъявила официальные обвинения Пакете, который, как предполагали футбольные чиновники, умышленно получил четыре "горчичника" с 2022 по 2023 год с целью обогащения своего окружения в букмекерских конторах.



Слушания по делу Пакеты начались в марте и завершились в июне, и в ближайшие дни независимая комиссия должна огласить свой вердикт.



Пакета всегда отрицал свою вину, и The Times утверждает, что Лукасу удалось очистить свое имя, потому что независимая комиссия не сочла его вину доказанной.



Таким образом, Пакета будет оправдан и сможет сосредоточиться на футболе. В противном случае Лукасу грозила бы пожизненная дисквалификация.