Штефан Ортега интересен трем клубам Премьер-Лиги
Три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении голкипера "Манчестер Сити" Штефана Ортеги.
Ранее в пятницу стало известно, что "Сити" решил воспользоваться своей опцией по обратному выкупу голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда за 27 миллионов фунтов.
Поскольку первый номер "Сити" Эдерсон с высокой вероятностью останется, приход Траффорда будет означать, что покинуть "Этихад" придется Ортеге.
По информации Sky Sport Germany, на Ортегу претендуют три клуба Премьер-Лиги, а также "Фенербахче", который уже ведет предметные переговоры по 32-летнему немцу.
Ранее также ходили слухи, что Ортега может занять место Траффорда в "Бернли", однако источник утверждает, что клуб с "Терф Мур" не смог договориться о покупке Штефана.
26.07.2025 00:05
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