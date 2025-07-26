Штефан Ортега интересен трем клубам Премьер-Лиги

Три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении голкипера "Манчестер Сити" Штефана Ортеги.

Ранее в пятницу стало известно, что "Сити" решил воспользоваться своей опцией по обратному выкупу голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда за 27 миллионов фунтов.



Поскольку первый номер "Сити" Эдерсон с высокой вероятностью останется, приход Траффорда будет означать, что покинуть "Этихад" придется Ортеге.



По информации Sky Sport Germany, на Ортегу претендуют три клуба Премьер-Лиги, а также "Фенербахче", который уже ведет предметные переговоры по 32-летнему немцу.



Ранее также ходили слухи, что Ортега может занять место Траффорда в "Бернли", однако источник утверждает, что клуб с "Терф Мур" не смог договориться о покупке Штефана.