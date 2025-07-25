"Аль-Хиляль" готов платить Исаку 600,000 фунтов в неделю
"Аль-Хиляль" сообщил нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку, что тот сможет получать 600,000 фунтов в неделю, если отправится в Саудовскую Аравию.
Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии. Вместо этого Александер уведомил руководство клуба с "Сент-Джеймс Парк" о своем желании уйти.
В первую очередь Исака сватают в "Ливерпуль", но серьезную конкуренцию чемпионам Премьер-Лиги готов составить "Аль-Хиляль".
По информации Daily Mail, боссы "Аль-Хиляля" сообщили советникам Исака о своей готовности предложить Александеру роскошный контракт с зарплатой в 600,000 фунтов в неделю.
Осложняющим фактором является то, что и "Ньюкасл", и "Аль-Хиляль" принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии.
25.07.2025 23:00
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Последние комментарии:
какая глобально разница 300 или 600 в неделю? галочка? какие потребности не получается закрить за 300 в неделю и надо обязательно 600?
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ну это имба если так...
0 шансов
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Играть без напряга получая при этом большие деньги, будет ослом если откажется..
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