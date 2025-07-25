Аморим готов дать второй шанс изгоям "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его опальные игроки могут получить шанс, если не покинут клуб до закрытия трансферного окна.
В данный момент Алехандро Гарначо, Антони, Джейдон Санчо и Тирелл Маласиа продолжают тренироваться отдельно от первой команды "Юнайтед", подыскивая себе новое пристанище.
В таком же положении был Маркус Рэшфорд, который уже нашел решение, отправившись в аренду в "Барселону".
Однако Аморим мысленно готов к сценарию, если трансферное окно закроется, а перечисленные игроки так и не покинут "Юнайтед".
"Если мы дойдем до того, что им нужно будет присоединиться к команде, они присоединятся к команде, потому что они являются нашими игроками".
"Я знаю как факт, что Омар (Беррада) и Джейсон (Уилкокс) имеют в голове ориентир цены, и если другие клубы ее не заплатят, эти игроки останутся в "Манчестер Юнайтед". Я готов принять этих игроков. У меня будет больше вариантов игры, и если они будут конкурировать друг с другом, то замечательно", — цитирует Аморима Evening Standard.
25.07.2025 22:00
Просмотров: 415
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Аморим еще хуц знает как себя покажет, сранчо слить хоть за какие деньги, а вот горначо и гоат пусть сидят
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий