Аморим готов дать второй шанс изгоям "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его опальные игроки могут получить шанс, если не покинут клуб до закрытия трансферного окна.

В данный момент Алехандро Гарначо, Антони, Джейдон Санчо и Тирелл Маласиа продолжают тренироваться отдельно от первой команды "Юнайтед", подыскивая себе новое пристанище.



В таком же положении был Маркус Рэшфорд, который уже нашел решение, отправившись в аренду в "Барселону".



Однако Аморим мысленно готов к сценарию, если трансферное окно закроется, а перечисленные игроки так и не покинут "Юнайтед".



"Если мы дойдем до того, что им нужно будет присоединиться к команде, они присоединятся к команде, потому что они являются нашими игроками".



"Я знаю как факт, что Омар (Беррада) и Джейсон (Уилкокс) имеют в голове ориентир цены, и если другие клубы ее не заплатят, эти игроки останутся в "Манчестер Юнайтед". Я готов принять этих игроков. У меня будет больше вариантов игры, и если они будут конкурировать друг с другом, то замечательно", — цитирует Аморима Evening Standard.