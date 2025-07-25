Аморим готов дать второй шанс изгоям "Юнайтед"

Антони и Алехандро Гарначо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его опальные игроки могут получить шанс, если не покинут клуб до закрытия трансферного окна.

В данный момент Алехандро Гарначо, Антони, Джейдон Санчо и Тирелл Маласиа продолжают тренироваться отдельно от первой команды "Юнайтед", подыскивая себе новое пристанище.

В таком же положении был Маркус Рэшфорд, который уже нашел решение, отправившись в аренду в "Барселону".

Однако Аморим мысленно готов к сценарию, если трансферное окно закроется, а перечисленные игроки так и не покинут "Юнайтед".

"Если мы дойдем до того, что им нужно будет присоединиться к команде, они присоединятся к команде, потому что они являются нашими игроками".

"Я знаю как факт, что Омар (Беррада) и Джейсон (Уилкокс) имеют в голове ориентир цены, и если другие клубы ее не заплатят, эти игроки останутся в "Манчестер Юнайтед". Я готов принять этих игроков. У меня будет больше вариантов игры, и если они будут конкурировать друг с другом, то замечательно", — цитирует Аморима Evening Standard.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2025 22:00

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  1. quavo 25.07.2025 22:10 # quavo
    Аморим еще хуц знает как себя покажет, сранчо слить хоть за какие деньги, а вот горначо и гоат пусть сидят

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