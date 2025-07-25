"Фулхэм" сделал запрос насчет Дьюсбери-Холла

"Фулхэм" сделал запрос насчет полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Ранее днем появилась информация, что "Фулхэм" заинтересован в вингере "Челси" Рахиме Стерлинге, который сезон 2024/25 провел в "Арсенале" на правах аренды.



По информации BBC, "Фулхэм" обратился и насчет Стерлинга, и насчет Дьюсбери-Холла, который только прошлым летом последовал за главным тренером Энцо Мареской из "Лестера" в "Челси".



Дьюсбери-Холл был ключевой фигурой в "Лестере", но в "Челси" Кирнан столкнулся с высокой конкуренцией, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Мареска по-прежнему рассматривает Дьюсбери-Холла важным членом команды, однако 26-летний англичанин может решить, что хочет играть больше.