"Фулхэм" сделал запрос насчет Дьюсбери-Холла
"Фулхэм" сделал запрос насчет полузащитника "Челси" Кирнана Дьюсбери-Холла.
Ранее днем появилась информация, что "Фулхэм" заинтересован в вингере "Челси" Рахиме Стерлинге, который сезон 2024/25 провел в "Арсенале" на правах аренды.
По информации BBC, "Фулхэм" обратился и насчет Стерлинга, и насчет Дьюсбери-Холла, который только прошлым летом последовал за главным тренером Энцо Мареской из "Лестера" в "Челси".
Дьюсбери-Холл был ключевой фигурой в "Лестере", но в "Челси" Кирнан столкнулся с высокой конкуренцией, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Мареска по-прежнему рассматривает Дьюсбери-Холла важным членом команды, однако 26-летний англичанин может решить, что хочет играть больше.
25.07.2025 21:00
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