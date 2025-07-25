Каллум Уилсон договорился с "Вест Хэмом"

Бывший нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом".

Уилсон стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Ньюкаслом". Каллум по своей инициативе оказался от нового соглашения с "сороками".



К Уилсону существовал интерес из Саудовской Аравии и МЛС, но 33-летний англичанин нашел более привлекательной возможность перебраться в Лондон.



По информации talkSPORT, стороны уже согласовали условия сотрудничества, и теперь сделка лишь нуждается в официальном подтверждении.