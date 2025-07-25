Каллум Уилсон договорился с "Вест Хэмом"
Бывший нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом".
Уилсон стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Ньюкаслом". Каллум по своей инициативе оказался от нового соглашения с "сороками".
К Уилсону существовал интерес из Саудовской Аравии и МЛС, но 33-летний англичанин нашел более привлекательной возможность перебраться в Лондон.
По информации talkSPORT, стороны уже согласовали условия сотрудничества, и теперь сделка лишь нуждается в официальном подтверждении.
25.07.2025 20:00
Просмотров: 187
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: