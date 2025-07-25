Экитике: "Правильный момент для перехода в "Ливерпуль"

Нападающий Уго Экитике произнес свои первые слова после перехода в "Ливерпуль".

Ранее на этой неделе "Ливерпуль" завершил приобретение Экитике у "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов. Уго уже прилетел в Гонконг и присоединился к команде Арне Слота.



Экитике убежден, что это был правильный момент, чтобы он сделал шаг вперед в своей карьере. 23-летний француз жаждет играть и добиваться успеха.



"Я очень, очень горжусь. Разумеется, это большой, большой клуб. Я просто взволнован и немного чувствую себя ребенком. Я мечтал приехать и играть в Премьер-Лиге. И у меня очень хорошее ощущение от того, что я буду делать это в "Ливерпуле". Мне просто не терпится начать играть матчи и выигрывать трофеи".



"Думаю, это был правильный момент. Я прибыл в Бундеслигу голодным, я хотел показать, что являюсь хорошим игроком и могу делать разницу на поле. Думаю, я хорошо провел прошлый сезон".



"Теперь я чувствую себя готовым сделать шаг больше играть на высочайшем уровне, совершенствоваться, и посмотрим, на что я способен. Поэтому я думаю, это было правильное время для меня, чтобы перейти сюда", — сообщил Экитике официальному веб-сайту "Ливерпуля".