"Фулхэм" может пригласить Стерлинга

"Фулхэм" задумывается о приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Этим летом Стерлинг вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", но главному тренеру "синих" Энцо Мареске по-прежнему не нужен.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Фулхэм" готов предложить Стерлингу возможность остаться в Лондоне, но для этого 30-летний англичанин должен пойти на значительное понижение зарплаты.



Интерес к Стерлингу существует и из-за пределов Премьер-Лиги. За ситуацией экс-игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" следят такие клубы, как "Байер", "Ювентус" и "Наполи".



"Челси" предпочел бы сразу продать Стерлинга, нежели снова отправлять его в аренду. Ожидается, что сумма в 20 миллионов фунтов устроит "синих".