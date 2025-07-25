"Рексем" зовет Эриксена

Вышедший в Чемпионшип "Рексем" сделал предложение бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Кристиану Эриксену.

По итогам прошлого сезона "Рексем" повысился из Лиги Один в Чемпионшип, достигнув второго английского дивизиона впервые с 1982 года.



Этим летом валлийский клуб, принадлежащий голливудским звездам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, совершил уже шесть приобретений.



Теперь "Рексем" пытается заполучить Эриксена, чей контракт с "Юнайтед" истек в конце июня, однако 33-летний датчанин не спешит соглашаться.



"Рексем" улучшает все на поле и за его пределами. Этот проект производит огромное впечатление, как вы можете в этом убедиться по людям там вроде (исполнительного директора) Майкла Уильямсона".



"Но Кристиан по-прежнему хочет играть в высшем дивизионе, и он абсолютно хочет остаться в Западной Европе. Кое-какие контакты есть, но это должно подходить обеим сторонам", — сообщил агент игрока Мартин Скутс Daily Mail.