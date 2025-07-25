"Бавария" улучшила предложение по Луису Диасу

Луис Диас Немецкая "Бавария" сделала новое предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

10 дней назад стало известно, что "Ливерпуль" ответил отказом на стартовое предложение "Баварии" по Диасу в 67.5 млн. евро (58.9 млн. фунтов).

Однако "Бавария" не стала опускать руки, а сам Диас дал ясно понять "Ливерпулю", что хочет отправиться в Мюнхен, где ему предлагают долгосрочный контракт.

Возобновив переговоры с "Ливерпулем", сейчас "Бавария" сделала новое предложение. Sky Sport Germany не раскрывает его размер, но утверждает, что оно лучше предыдущего.

"Ливерпуль" предпочел бы сохранить Диаса, но продажа 28-летнего колумбийца и доступного для трансфера Дарвина Нуньеса обеспечила бы "красным" средства, чтобы попытаться заполучить Александер Исака из "Ньюкасла".




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. b84 25.07.2025 16:13 # b84
    сложное трасферное окно. надо разгадать много головоломок

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  2. dexter 25.07.2025 16:08 # dexter
    Могут идти пить шнапс с таким предложением.

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