"Бавария" улучшила предложение по Луису Диасу

Немецкая "Бавария" сделала новое предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

10 дней назад стало известно, что "Ливерпуль" ответил отказом на стартовое предложение "Баварии" по Диасу в 67.5 млн. евро (58.9 млн. фунтов).



Однако "Бавария" не стала опускать руки, а сам Диас дал ясно понять "Ливерпулю", что хочет отправиться в Мюнхен, где ему предлагают долгосрочный контракт.



Возобновив переговоры с "Ливерпулем", сейчас "Бавария" сделала новое предложение. Sky Sport Germany не раскрывает его размер, но утверждает, что оно лучше предыдущего.



"Ливерпуль" предпочел бы сохранить Диаса, но продажа 28-летнего колумбийца и доступного для трансфера Дарвина Нуньеса обеспечила бы "красным" средства, чтобы попытаться заполучить Александер Исака из "Ньюкасла".