Траффорд близок к возвращению в "Сити"

"Манчестер Сити" близок к сделке по обратному выкупу голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.

Два года назад "Сити" продал Траффорда в "Бернли" за 19 миллионов фунтов, включая бонусы. За это время Джеймс вырос в одного из лучших английских вратарей.



Опасаясь уход Эдерсона или Штефана Ортеги, "Сити" решил воспользоваться своей опцией по обратному выкупу 22-летнего Траффорда.



Как сообщает BBC, возвращение Траффорда, который оформил 29 "клин-шитов" в 45 матчах прошлого сезона Чемпионшипа, будет стоить "Сити" 27 млн. фунтов.