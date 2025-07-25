Траффорд близок к возвращению в "Сити"

Джеймс Траффорд "Манчестер Сити" близок к сделке по обратному выкупу голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.

Два года назад "Сити" продал Траффорда в "Бернли" за 19 миллионов фунтов, включая бонусы. За это время Джеймс вырос в одного из лучших английских вратарей.

Опасаясь уход Эдерсона или Штефана Ортеги, "Сити" решил воспользоваться своей опцией по обратному выкупу 22-летнего Траффорда.

Как сообщает BBC, возвращение Траффорда, который оформил 29 "клин-шитов" в 45 матчах прошлого сезона Чемпионшипа, будет стоить "Сити" 27 млн. фунтов.




Метки Бернли, Манчестер Сити, Траффорд

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2025 15:00

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  1. liverbro 25.07.2025 15:13 # liverbro
    Он перешёл несколько часов назад,алё,мижухло,ты опять там летаешь в своих облачках

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